В импульсной фотовспышке при заряде конденсатора за время 2,4 мс протекает ток сил??й 50 А. Найдите величину заряда, прошедшего через фотовспышку.
Физика
В импульсной фотовспышке при заряде конденсатора за время 2,4 мс протекает ток сил??й 50 А. Найдите величину заряда, прошедшего через фотовспышку.
Ответ(ы):
Гость:
T=2,4мс=0,24 с I=50 A q=I*t=0,24*50=12Kл
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