В импульсной фотовспышке при заряде конденсатора за время 2,4 мс протекает ток сил??й 50 А. Найдите величину заряда, прошедшего через фотовспышку.

Физика

В импульсной фотовспышке при заряде конденсатора за время 2,4 мс протекает ток сил??й 50 А. Найдите величину заряда, прошедшего через фотовспышку.

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