В институте редких и исчезающих видов в Южной Каролине живёт лигр по кличке Вулка??. А кто его родители? 1.леопард Игренд и пума Лесии. 2.тирг лир и самка ягуара гретта. 3.лев Артур и тигрица Айла. 4.Ягуар Симон и леопардица Д...
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В институте редких и исчезающих видов в Южной Каролине живёт лигр по кличке Вулка??. А кто его родители? 1.леопард Игренд и пума Лесии. 2.тирг лир и самка ягуара гретта. 3.лев Артур и тигрица Айла. 4.Ягуар Симон и леопардица Джесси. 5.Лев Грей и пантера Лита. Помогите пожалуйсто!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант (2) тигр лигр и самка ягуара гретта.
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