В интернет магазине можно зхаказать товар с доставкой на дом, при этом стоимость доставки составляет 7% от стоимости заказа. Иван Иванович оформил заказ на сумму 1350 рублей. Какова будет стоимость доставки этого зак...
В интернет магазине можно зхаказать товар с доставкой на дом, при этом стоимость доставки составляет 7% от стоимости заказа. Иван Иванович оформил заказ на сумму 1350 рублей. Какова будет стоимость доставки этого заказа?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 7% = 0,07 1350 * 0,07 = 94,5 (рубля) Ответ: 94,5 рубля - стоимость доставки.