В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. «...
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. «Российская Федерация так же, как и Советский Союз, так же, как и Российская империя – колосс на глиняных ногах» Используя исторические знания приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть ее. Ответ запишите в следующем виде: Аргументы в подтверждение: 1) … 2) … Аргументы в опровержение: 1) … 2) …
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Аргументы за: 1) Слабая и не стабильная экономика России , всегда была проблемой нашей огромной страны. 2) Даже как одна из ведущих стран мира , Россия всегда отставала в развитии политических, социальных , экономических институтов от стран лидеров. Развитие нашей страны не стабильно, а резонансно. Аргументы против 1)Даже в самые трудные моменты нашей истории , Россия выходила победителем, и примеров тому множество. 2)Войны, интриги , революции не смогли развалить страну. Более того до сих пор Россия является мировой державой.