В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. «Российская Федерация так же, как и Советский Союз, так же, как и Российская империя – колосс на глиняных ногах» Используя исторические знания приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть ее. Ответ запишите в следующем виде: Аргументы в подтверждение: 1) … 2) … Аргументы в опровержение: 1) … 2) …