В качестве катализатора реакции гидрирования алкенов используется 1 никел 2 фо??форная кислота 3 серная кислота 4 хлорид алюминия
Химия
В качестве катализатора реакции гидрирования алкенов используется 1 никел 2 фо??форная кислота 3 серная кислота 4 хлорид алюминия
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Ответ 1- никель и температура
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