В качестве катализатора реакции гидрирования алкенов используется 1 никел 2 фо??форная кислота 3 серная кислота 4 хлорид алюминия

Химия
В качестве катализатора реакции гидрирования алкенов используется 1 никел 2 фо??форная кислота 3 серная кислота 4 хлорид алюминия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 1- никель и температура
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Петя нашёл в лесу в 5 раз больше грибов чем Юра.Когда Петя пересчитал свои грибы их оказалось 40.сколько грибов нашёл Юра. И написать условия к задаче
Ответить
Математика
Выполните действие 3/4-7/12
Ответить
Биология
Отрицательные последствия выпоса скота
Ответить
История
ПОМОГИТЕ! ответьте: 1.Чем было опасно для Рима разорение крестьян? 2.Почему Сена?? не разрешил Тиберию Гракху предлагать земельный закон в на...
Ответить
Математика
Вычеслите значение выражений 0,4•17•2,5 = 0,125•4,3•80= 0,05•6,73•0,2= 0,4•0,36•5= Прошу ребята помогите через 10 мин. звонок на урок.
Ответить