В каждой коробке лежат 8 чайных ложек. Возможно ли, не вскрывая коробок, взять 23 шт. ложек?
Разное
В каждой коробке лежат 8 чайных ложек. Возможно ли, не вскрывая коробок, взять 23 шт. ложек?
Ответ(ы):
Гость:
Нет так как в коробке 8 чайных ложек а 23 разделить на 8 нельзя.
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