В каждой строчке три термина взаимосвязаны определенным образом. Назовите их. Отметьте четвертый термин, не имеющий к ним отношения:-эволюция, адаптац ия, популяция, видообразование; -микроэволюция, популяция, прис...

В каждой строчке три термина взаимосвязаны определенным образом. Назовите их. Отметьте четвертый термин, не имеющий к ним отношения:-эволюция, адаптац ия, популяция, видообразование; -микроэволюция, популяция, приспособленность, макроэволюция; -идиоадаптация, ароморфоз, дегенерация, биологический прогресс; -естественный отбор, искусственный отбор, приспособленность, дивергенция.