В каждый промежуток между десятью тройками 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 поставьтезнаки сложения, вычитания, умножения или деления так, чтобы значение выражения стало равно 300. разреша ется использовать скобки
Математика
В каждый промежуток между десятью тройками 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 поставьтезнаки сложения, вычитания, умножения или деления так, чтобы значение выражения стало равно 300. разреша ется использовать скобки
Ответ(ы):
Гость:
ставим знак в каждый промежуток между тройками. пробелов не должно быть.
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