В какие группы можно объединить данные сочетания слов.Распредили их по групам и запиши. Сильно дует;ветер дует;дует и свестит;в ус не дует;льёт как из ведра;льёт воду;льёт, а не моросит;дождь льёт;сел в голошу;сел и с...

В какие группы можно объединить данные сочетания слов.Распредили их по групам и запиши. Сильно дует;ветер дует;дует и свестит;в ус не дует;льёт как из ведра;льёт воду;льёт, а не моросит;дождь льёт;сел в голошу;сел и смотрит;сел за стол;ученик сел.