В какие группы можно объединить данные сочетания слов.Распредили их по групам и запиши. Сильно дует;ветер дует;дует и свестит;в ус не дует;льёт как из ведра;льёт воду;льёт, а не моросит;дождь льёт;сел в голошу;сел и с...
В какие группы можно объединить данные сочетания слов.Распредили их по групам и запиши. Сильно дует;ветер дует;дует и свестит;в ус не дует;льёт как из ведра;льёт воду;льёт, а не моросит;дождь льёт;сел в голошу;сел и смотрит;сел за стол;ученик сел.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Однородные члены - дует и свистит льёт, а не моросит сел и смотрит грамматическая основа предложения- Сильно дует ветер дует дождь льёт ученик сел фразеологизмы не являются словосочетаниями - в ус не дует льёт как из ведра сел в галошу