В какие группы можно можно объединить данные имена существительные? Москва,девочка,радуга,Катя,москвичка,учитель,река,медведь,Россия,январь,Волга,медведица,москвич.

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В какие группы можно можно объединить данные имена существительные? Москва,девочка,радуга,Катя,москвичка,учитель,река,медведь,Россия,январь,Волга,медведица,москвич.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно по родам или имена нарицательные и собственные.
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