В каких целях используют древисину дуб
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В каких целях используют древисину дуб
Ответ(ы):
Гость:
Древесину дуба используют в строительстве так как главное ее свойство это влагостойкость , также древесина этого дерева применяется при изготовлении мебели и различных поделок
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