В каких частях мирового океана это могло произойти

География
В каких частях мирового океана это могло произойти
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Переворот айсберга. Как известно, большая часть айсберга находится по водой. Подводная часть постепенно тает, её вес уменьшается и айсберг делает "кувырок".
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