В каких государствах к концу XVI началу XVII в новые капиталистические формы хозяйства оказались наиболее развиты Варианты : Англия Испания Германские княжества Нидер ланды швейцарские кантоны герцогства Севе...

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В каких государствах к концу XVI началу XVII в новые капиталистические формы хозяйства оказались наиболее развиты Варианты : Англия Испания Германские княжества Нидер ланды швейцарские кантоны герцогства Северной Италии

Автор: Гость