В каких государствах к концу XVI началу XVII в новые капиталистические формы хозяйства оказались наиболее развиты Варианты : Англия Испания Германские княжества Нидер ланды швейцарские кантоны герцогства Севе...
История
В каких государствах к концу XVI началу XVII в новые капиталистические формы хозяйства оказались наиболее развиты Варианты : Англия Испания Германские княжества Нидер ланды швейцарские кантоны герцогства Северной Италии
Ответ(ы):
Гость:
Англия, Испания или Нидерланды, тут два варианта
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