в каких из перечисленных случаев применяются нормы гражданского права:а)при назначение окупана б)если граждане совершают обмен квартиры в)в случае заю островки учителей г)при оплате проезда в автобусе д)есл...

в каких из перечисленных случаев применяются нормы гражданского права:а)при назначение окупана б)если граждане совершают обмен квартиры в)в случае заю островки учителей г)при оплате проезда в автобусе д)если совершенно мелкое хулиганство е)при покупке коробки спичек ж)если совершен угон автомобиля з)если владелец авто отдает его в ремонт