В каких мультиках задействована экономика (СССР) (покупки, денежные переводы и т. д.)?

Разное
В каких мультиках задействована экономика (СССР) (покупки, денежные переводы и т. д.)?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну погоди, крыса и что-то еще
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как разделить 1888 чтобы в каждой его части было по тысячи
Ответить
Английский язык
I ___________ (to phone) you next evening определите время. Будет отрицательный тип. Перевод
Ответить
Информатика
Пять одноклассников: Аня, Саша, Лена, Вася, Миша стали победителями олимпиад по: физике, математики, информатики, литературе и географии. Известно ...
Ответить
Алгебра
Сократить дробь: 4√a+√b - числитель b-16a - знаменатель
Ответить
Разное
Скласти план оповідання лісовою стежиною
Ответить
Математика
В каждый промежуток между десятью тройками 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 поставьтезнаки сложения, вычитания, умножения или деления так, чтобы значение выраже...
Ответить
Математика
В школу привезли 10 пачек учебников,по 20 штук в каждой пачке,и еще 18 учебников.Сколько всего учебников пр
Ответить
История
Город, ставший любимой резиденцией императора Карла Великого.
Ответить
Русский язык
Даже если говорить шёпотом, звонкие согласные остаются звонкими. А сколько звонких согласных произносят, когда говорят: "Как бы избежать ошибки"? О...
Ответить
Математика
Помогите округлить 11,173 до сотых
Ответить