В каких парах представлены формы разных глаголов? бреду - бродить гоню - гонять плыву - плыть качу - катить лезу - лазать тащу - тащить
Разное
В каких парах представлены формы разных глаголов? бреду - бродить гоню - гонять плыву - плыть качу - катить лезу - лазать тащу - тащить
Ответ(ы):
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Слова исключение а все остальные формы
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