В каких предложениях слово хотя(хоть) является союхом,а в каких-частицей? Запишите предложение,строение которого соответствует схеме Схема [_____] это типо пустого квадратика стрелка вниз хотя 1) Хоть бы оди...

В каких предложениях слово хотя(хоть) является союхом,а в каких-частицей? Запишите предложение,строение которого соответствует схеме Схема [_____] это типо пустого квадратика стрелка вниз хотя 1) Хоть бы один листочик шевельнулся у березы, хоть бы легкий ветерок проскользнул мимо, хоть бы на минуту прикрыло облаком разомлевшее солнце. 2) Я первый раз попал в этот городок , хотя услышал я о нем двадцпть лет назад. 3) Как ни старались мы найти еще чьи - нибудь следы,, ну хоть намек на ступню человека или лошадиные копыта, ничего не увидели на земле.