В каких словах 2-ой звук -непарный по глухости-звонкости звонкий согласный?двор,следы,айва,льды

Русский язык
В каких словах 2-ой звук -непарный по глухости-звонкости звонкий согласный?двор,следы,айва,льды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Только в слове айва звук "Й" непарный по глухости-звонкости и является звонким согласным.
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