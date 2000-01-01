В каких случаях к участию в деле об административном правонарушении привлекаются законные представители? А) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 16-ти лет Б) Пра вонарушение совершено лицом, не достигшим 18-ти...

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В каких случаях к участию в деле об административном правонарушении привлекаются законные представители? А) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 16-ти лет Б) Пра вонарушение совершено лицом, не достигшим 18-ти лет В) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 14-ти лет Г) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 15-ти лет

Автор: Гость