В каких случаях к участию в деле об административном правонарушении привлекаются законные представители? А) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 16-ти лет Б) Пра вонарушение совершено лицом, не достигшим 18-ти...
Разное
В каких случаях к участию в деле об административном правонарушении привлекаются законные представители? А) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 16-ти лет Б) Пра вонарушение совершено лицом, не достигшим 18-ти лет В) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 14-ти лет Г) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 15-ти лет
Ответ(ы):
Гость:
Вроде подходит А но и может В
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Магазин открывается в 10:00 утра перерыв с 14:00 до 15:00 магазин закрывается в 20:00 ноль-ноль открытие в магазин 9:00 утра в половине второго дня...
Разное
Переведите пожалуйста НЕ с переводчика ! на русский Жиырма жыл болды, соны бір жеті басты айдаар мекендеп алды. Жма сайын бір л, бір ыз, он ой салы...
Разное
Разное
Разное
Почему вещества с ионными и атомными кристаллическими решетками имеют высокие температуры плавления,а вещества с молекулярными кристалическими реше...
Разное
Раскройте скобки. 1.Bob............(want) to be an officer. 2.I...........(want) to be a doctor. 3.Kate and I..........(like) to go there. 4.My dog...