В каких случаях полный квадрат выделен правильно ? a) x2+6x-7=0 (x+3)2=16 б) 4x2-8x+3=0 (2x2-2)2=1 в) x2-4x-5=0 (x-2)2=16 г) x2+4x-12=0 (x+2)2=16

Разное

В каких случаях полный квадрат выделен правильно ? a) x2+6x-7=0 (x+3)2=16 б) 4x2-8x+3=0 (2x2-2)2=1 в) x2-4x-5=0 (x-2)2=16 г) x2+4x-12=0 (x+2)2=16

Автор: Гость