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В каких случаях проводятся эксперименты?
В каких случаях проводятся эксперименты?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Когда хотят подтвердить какую-нибудь теорию.
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