В каких точках график y= 3x в квадрате пересекает прямую при y=48 и y=75

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В каких точках график y= 3x в квадрате пересекает прямую при y=48 и y=75
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Y=3x; y=48;3x=48;x=48/3=16; x=√16=4;x=-√16=-4; y=75;3x=75;x=75/3=25; x=√25=5;x=-√25=-5;
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