В каких весовых соотношениях надо смешать 38% HCl с 10% чтобы получить 15%

В каких весовых соотношениях надо смешать 38% HCl с 10% чтобы получить 15%

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Нужно взять 5 частей 38% и 23 части 10%
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