В каких водоёмах обитают дельфины?А) Северный Ледовитый океан, моря Баренцевых и Лаптевых. Б) Индийский и Атлантический океаны, Черное море. В) оз ёра Байкал и Виктория, реки Енисей и Нил. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ...

В каких водоёмах обитают дельфины?А) Северный Ледовитый океан, моря Баренцевых и Лаптевых. Б) Индийский и Атлантический океаны, Черное море. В) оз ёра Байкал и Виктория, реки Енисей и Нил. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРАЗУ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Б) Индийский и Атлантический океаны, Черное море. P.S. Вопрос по географии, а не по истории P.P.S. поставь, если не затруднит, лучшее решение)
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