В каких водоёмах обитают дельфины?А) Северный Ледовитый океан, моря Баренцевых и Лаптевых. Б) Индийский и Атлантический океаны, Черное море. В) оз ёра Байкал и Виктория, реки Енисей и Нил. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ...
В каких водоёмах обитают дельфины?А) Северный Ледовитый океан, моря Баренцевых и Лаптевых. Б) Индийский и Атлантический океаны, Черное море. В) оз ёра Байкал и Виктория, реки Енисей и Нил. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРАЗУ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Б) Индийский и Атлантический океаны, Черное море. P.S. Вопрос по географии, а не по истории P.P.S. поставь, если не затруднит, лучшее решение)