В каких водоёмах обитают дельфины?А) Северный Ледовитый океан, моря Баренцевых и Лаптевых. Б) Индийский и Атлантический океаны, Черное море. В) оз ёра Байкал и Виктория, реки Енисей и Нил. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРАЗУ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!