В каких европейских государствах в 16 - начале 17 века сложилась абсолютная монархи??? Назовите важнейшие признаки абсолютизма.
История
В каких европейских государствах в 16 - начале 17 века сложилась абсолютная монархи??? Назовите важнейшие признаки абсолютизма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Англия, Франция. Признаки: власть принадлежит одному человеку(монарху). Престол передаётся по династии. Совет власти можно сказать не имеет.
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