В каких главах происходят следующие события? (Война и мир Толстого) 1. Аустерлицкое сражение 2. Смотр под Браунау 3. Шенграбенское сражение (Перечислите все главы про эти события)

Литература

В каких главах происходят следующие события? (Война и мир Толстого) 1. Аустерлицкое сражение 2. Смотр под Браунау 3. Шенграбенское сражение (Перечислите все главы про эти события)

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