В каких главах происходят следующие события? (Война и мир Толстого) 1. Аустерлицкое сражение 2. Смотр под Браунау 3. Шенграбенское сражение (Перечислите все главы про эти события)
Литература
В каких главах происходят следующие события? (Война и мир Толстого) 1. Аустерлицкое сражение 2. Смотр под Браунау 3. Шенграбенское сражение (Перечислите все главы про эти события)
Ответ(ы):
Гость:
1. 1-ый том, 3 часть 16 глава 2. Том 1, часть 2, глава 2 3. Том 1, часть 2, главы 13-21
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