В каких названиях еды на конце непарные звонкие или глухие согласные звуки?Мог бы Витя на их месте ошибиться?Объясни ответ апельсин,гусь,квас,арбуз,огурец,крем,торт,мёд,суп,гриб,фарш,корж,соль,сухарь,сок,творог,орех

Русский язык

В каких названиях еды на конце непарные звонкие или глухие согласные звуки?Мог бы Витя на их месте ошибиться?Объясни ответ апельсин,гусь,квас,арбуз,огурец,крем,торт,мёд,суп,гриб,фарш,корж,соль,сухарь,сок,творог,орех

Автор: Гость