В каких названиях еды на конце непарные звонкие или глухие согласные звуки?Мог бы Витя на их месте ошибиться?Объясни ответ апельсин,гусь,квас,арбуз,огурец,крем,торт,мёд,суп,гриб,фарш,корж,соль,сухарь,сок,творог,орех

Русский язык
В каких названиях еды на конце непарные звонкие или глухие согласные звуки?Мог бы Витя на их месте ошибиться?Объясни ответ апельсин,гусь,квас,арбуз,огурец,крем,торт,мёд,суп,гриб,фарш,корж,соль,сухарь,сок,творог,орех
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик : Апельсин, огурец, крем, орех 2 столбик :Квас, арбуз, торт, мёд, гриб, фарш, корж, сок, творог.
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