В каких пословицах и поговорках нард выразил своё отношение к труду, трудолюбие, хозяина дома? Какие пословица учат разумно вести домашние хозяйство
Обществознание
В каких пословицах и поговорках нард выразил своё отношение к труду, трудолюбие, хозяина дома? Какие пословица учат разумно вести домашние хозяйство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменье и труд все перетрут. (->) Пашню пашут, руками не машут. (->) Кто не ходит, тот и не падает. (->) С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. (->) С охотой можно и в камень гвоздь забить. (->) Усердная мышь и доску прогрызет. (->) Не все те повора, у кого ножи длинные. (->) Земелька черная, а белый хлеб родит. (->) Авось да как-нибудь до добра не доведут. (->) Белые руки чужие труды любят. (->) Сей овес в грязь — будет овес князь, а рожь хоть в золу, да в пору. (->)
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