В каких продуктах содержатся большом количеств... а) в арахисе б)в петрушке в) в сл??вочном масле г) в твороге Какой из предложенных видов спорта относится к зимним олипийским играм.... а)фетхотование б)бобслей в)дзюдо г)рег...

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В каких продуктах содержатся большом количеств... а) в арахисе б)в петрушке в) в сл??вочном масле г) в твороге Какой из предложенных видов спорта относится к зимним олипийским играм.... а)фетхотование б)бобслей в)дзюдо г)регби Помогите пожалуйста!!!!!!! даю 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Вид спорта: скоростной спуск по специальному желобу на управляемых санях —  бобах. значит ответ б)
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