В каких словах есть приставка с- Обозначьте приставки и корни. Сгибать, спать, сдача, скакать, сдуть, сковать, сбить, скорый, скоблить, склонение, спица, спешка, сплетня, ставить, сходить, сбегать, студить, сыграть

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В каких словах есть приставка с- Обозначьте приставки и корни. Сгибать, спать, сдача, скакать, сдуть, сковать, сбить, скорый, скоблить, склонение, спица, спешка, сплетня, ставить, сходить, сбегать, студить, сыграть

Автор: Гость