В каких словах количество букв равно количеству звуков: голубь, берёза, братья, кр??льцо, яблоко, олень, маяк, ёрш, листья. а в каких количество звуков меньше, чем количество букв
Русский язык
В каких словах количество букв равно количеству звуков: голубь, берёза, братья, кр??льцо, яблоко, олень, маяк, ёрш, листья. а в каких количество звуков меньше, чем количество букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Братья и голубь первое слово там одинаковое количество букв и звуков а второе меньше звуков больше букв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература