В каких словах количество букв равно количеству звуков: голубь, берёза, братья, кр??льцо, яблоко, олень, маяк, ёрш, листья. а в каких количество звуков меньше, чем количество букв

Русский язык
В каких словах количество букв равно количеству звуков: голубь, берёза, братья, кр??льцо, яблоко, олень, маяк, ёрш, листья. а в каких количество звуков меньше, чем количество букв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Братья и голубь первое слово там одинаковое  количество букв и звуков а второе меньше звуков больше букв
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