В каких словах в родительном падеже множественного числа столько же звуков, сколько в именительном падеже единственного числа? А) конюшня Б) кухня В) песня Г) головня
Русский язык
В каких словах в родительном падеже множественного числа столько же звуков, сколько в именительном падеже единственного числа? А) конюшня Б) кухня В) песня Г) головня
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что Б) !!!!!!!!!
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