В каких словах в родительном падеже множественного числа столько же звуков, сколько в именительном падеже единственного числа? А) конюшня Б) кухня В) песня Г) головня

Русский язык

В каких словах в родительном падеже множественного числа столько же звуков, сколько в именительном падеже единственного числа? А) конюшня Б) кухня В) песня Г) головня

Автор: Гость