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В какое время года сова охотится днем?
В какое время года сова охотится днем?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
летом(полярный день)
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