В какой бригаде производительность труда каждого тракториста больше, если бригада работали одинаковое количество дней и в первой было 4 человека, во второй - 10, а в третьей - 5?

Русский язык
В какой бригаде производительность труда каждого тракториста больше, если бригада работали одинаковое количество дней и в первой было 4 человека, во второй - 10, а в третьей - 5?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кдвдвдвдвдвдвдвдввлвлвлвлвлвлвлвлвлвлвл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(x+3)^2=x^2+9x Помогите плис решить
Ответить
Математика
Помогите решить номер 1433 полностью
Ответить
Русский язык
Сделайте морфемный разбор глаголов:Обменивать,исследовать,опаздывать,заболеват??
Ответить
Химия
Осуществите реакции между веществами, приведите для них молекулярные, полные и краткие ионные уравнения а) Гидроксид натрий и хлорид цинка б) хлори...
Ответить
Русский язык
1)Она прижилась у человека, и радует его чудесным пением во все времена года.Почему здесь не нужна запятая?2)Почему же канарейка, а не какая-нибудь...
Ответить