В какой бригаде производительность труда каждого тракториста больше, если бригада работали одинаковое количество дней и в первой было 4 человека, во второй - 10, а в третьей - 5?

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В какой бригаде производительность труда каждого тракториста больше, если бригада работали одинаковое количество дней и в первой было 4 человека, во второй - 10, а в третьей - 5?

Автор: Гость