В какой части Европы расположены самые высокоразвитые в экономическом отношении страны? Что это за государства?
География
В какой части Европы расположены самые высокоразвитые в экономическом отношении страны? Что это за государства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В западной части: Германия, Великобритания и Франция. Были и остаются самыми развитыми странами Европы ну и ЕС.
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