В какой из стран доля русского населениям самая малая: а)в Молдавии; б)в Казахстане; в)в Киргизии; г)в Армении
География
В какой из стран доля русского населениям самая малая: а)в Молдавии; б)в Казахстане; в)в Киргизии; г)в Армении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариантов ответа вообще-то может быть несколько, так как и в Молдавии и в Киргизии мало русского населения на общий процент
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