В какой паре слова по-разному образуют форму именительного падежа мн. ч.? А)строитель-кораблестроитель , Б)учитель-самоучитель, В)хранитель-предохранитель , Г)Свидетель-лжесвидетель ,д) во всех парах им.п. Мн.ч. Образуется оди...
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В какой паре слова по-разному образуют форму именительного падежа мн. ч.? А)строитель-кораблестроитель , Б)учитель-самоучитель, В)хранитель-предохранитель , Г)Свидетель-лжесвидетель ,д) во всех парах им.п. Мн.ч. Образуется одинаково
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Им. Падеж, ед.ч. Учитель ; им.падеж, мн.ч. Учителя. Им. Падеж ед.ч. Самоучитель ; им. Падеж, мн.ч. Самоучители. Ответ: б.
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