В какой паре слова по-разному образуют форму именительного падежа мн. ч.? А)строитель-кораблестроитель , Б)учитель-самоучитель, В)хранитель-предохранитель , Г)Свидетель-лжесвидетель ,д) во всех парах им.п. Мн.ч. Образуется оди...

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В какой паре слова по-разному образуют форму именительного падежа мн. ч.? А)строитель-кораблестроитель , Б)учитель-самоучитель, В)хранитель-предохранитель , Г)Свидетель-лжесвидетель ,д) во всех парах им.п. Мн.ч. Образуется одинаково

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