В какой паре уменьшительные имена не могут быть формами одного и того же полного имени 1Аня и Нюра 2Саша и Шура 3Дима и Митя 4Люся и Мила 5 в каждой паре уменьшительные имена могут быть формами одного полного имени
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В какой паре уменьшительные имена не могут быть формами одного и того же полного имени 1Аня и Нюра 2Саша и Шура 3Дима и Митя 4Люся и Мила 5 в каждой паре уменьшительные имена могут быть формами одного полного имени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4 Люся и Мила,хоть и часто ошибочно эти имена приравнивают к Людмиле
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