В какой пример можно вставить букву так чтобы получилось слово? (А)жь_жь( Б)шь_шь,(В)щь_щь,(Г)ць_ць,(Д)чь_чь
Русский язык
В какой пример можно вставить букву так чтобы получилось слово? (А)жь_жь( Б)шь_шь,(В)щь_щь,(Г)ць_ць,(Д)чь_чь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Шьешь это слово. А вы случайно не знаете на вопрос 24, какое слово там зашифровано а то голову сломала уже.
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