В какой железе кроме половых синтезируются половые гормоны А) гипофиз б) щитовидная железа в) надпочечники г) вилочковая железа
Биология
В какой железе кроме половых синтезируются половые гормоны А) гипофиз б) щитовидная железа в) надпочечники г) вилочковая железа
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Гость:
А) вроде бы если я не ошибаюсь, давно проходила эту программу
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