В каком году была написана картина "Осень.Веранда" С. Ю. Жуковского?

Литература
В каком году была написана картина "Осень.Веранда" С. Ю. Жуковского?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Картина "Осень.Веранда" С. Ю. Жуковского была написана В 1911 году
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