В каком году была построена башня сююмбике

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Самое знаменитое здание Казани – башня Сююмбике – по легенде, относится ко времени падения казанского ханства. Однако, судя по по всему, она построена не раньше последней четверти ХVII века, правда, частично на фундаменте более ранней дозорно-сторожевой башни ханского периода. Башня Сююмбике - не только символ Казани. Это еще и одна из немногих в мире падающих башен. На два метра выше Пизанской башни, она сразу после окончания строительства стала крениться на восток, ибо западная сторона ее, построенная на фундаменте старой дозорной башни, оказалась более устойчивой. К 1930 году отклонение от оси ее верхушки составило уже 128 сантиметров. Восстановительные мероприятия, проведенные в 1990-х годах, приостановили ее крен. Другой особенностью башни является ее архитектурное изящество. Башня производит необычайно сильное впечатление своей стройностью, устремленностью к небу, соразмерностью частей. Она состоит из семи ярусов: трех прямоугольных с открытыми обходными галереями и невысокими парапетами и четырех верхних восьмигранных. Когда же построили башню Сююмбике? По этому вопросу среди историков и архитекторов уже долгие годы идут горячие споры. В каталогах и путеводителях время создания башни указывается как 1645-1650-е годы (под вопросом) . Крупнейший знаток старины профессор С. Шпилевский считал, что башня имеет татарское происхождение. А вот известный татарский просветитель Каюм Насыри, напротив, полагал, что башня появилась как дозорно-сторожевая уже после покорения Казани. Известный археолог Альфред Халиков в 1976-1977 годах проводил раскопки возле фундамента башни и пришел к выводу, что она построена не ранее последней четверти XVII века. Рядом с фундаментом башни Сююмбике обнаружен другой, более ранний фундамент дозорной башни XII - XV веков, на месте которой частично и построена новая башня. Из-за этой неоднородности основания в дальнейшем произошел ее наклон. А. Халиков установил также, что стоявшая на этом месте татарская башня одновременно служила и минаретом расположенной по соседству Ханской мечети и на ее вершине был полумесяц. Кроме того, она была надвратной башней ханского двора, огороженного каменными стенами внутри кремля. Такого же мнения придерживается и крупнейший исследователь архитектуры ханской Казани Нияз Халит. «Как бы ни хотелось татарам, чтобы башня Сююмбике была татарской, построена она уже в период «русской» истории, - пишет он в одной из своих статей. - Башня возникла как один из элементов большой реконструкции оборонительных сооружений Кремля в первой половине XVIII века, как монументальный въезд в комплекс оберкомендантского (губернаторского) дворца. Декоративное решение башни Сююмбике выполнено в духе московской школы.