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в каком году были ликвидированы военные поселения?
в каком году были ликвидированы военные поселения?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
в 1887.....................
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