В каком году основана Самара?

Окружающий мир
В каком году основана Самара?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1586 год основания города Самара.
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