В каком году основана Самара?
Окружающий мир
В каком году основана Самара?
Ответ(ы):
Гость:
1586 год основания города Самара.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
Русский язык
Скр_пить дружбу ,прим_рить друзей , неув_дающии талант , обЪед_нить друзей , дать об_щание , восп_вать свободу , насл_ждаться ст_хотворением , прос...
Русский язык
Какое спряжение и наклонение у слова Сократился? Синтаксический разбор : Мокрые кроны деревьев и кустарников отяжелели,пригнулись к земле и отражаю...
Разное
Привет! Всем помогите Платон что утверждал? 1 материя существует 2 первичен мир идей 3 существует мир идей и мир материальных вещей 4 в мир сущес...