В каком году появились первые люди?
Разное
В каком году появились первые люди?
Ответ(ы):
Гость:
Милионов лет тому назад
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Стальную и свинцовую гири массой 1 кг прогрели в кипящнй воде, а затем поставили на лед. под какой из гирь растает больше лед?
Разное
Какой из фразеологизмов является заимствованным. ходячая энциклопедия брать на буксир Альфа и Омега Без задних ногПомогите плиз)))) ...
Разное
Выберите лишнее звено и обьясните ваш выбор 1.Экватор,меридиан,Южный тропик,Северный полярный круг,географическая широта 2.Восточно-Европейская рав...
Разное
Существовали ли в конце 19-начале 20 века колонии у США и России? Если да, то каковы их отличия от колоний Великобритании, Франции и Германии? ...
Разное
Помогите с сочинением на тему какова причина Дубровского стать разбойником с планом сочинения заранее спасибо
Разное
РЕБЯТ! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! В 12 00 ОТ ПРИСТАНИ А К ПРИСТАНИ Б ОТПРАВЛЯЕТСЯ КАТЕР СО СКОРОСТЬЮ 12 КМ/Ч . ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ В ПРИСТАНИ Б НА 2.5 ЧАСА КАТ...