В каком из данных ниже пар, слова состоят из разного количества звуков? Её-его Мне-ей Мною-тобой он-я Им-вам

Русский язык
В каком из данных ниже пар, слова состоят из разного количества звуков? Её-его Мне-ей Мною-тобой он-я Им-вам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Её-его. Её- 3 звука. Его - 4 звука.
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