В каком из данных ниже пар, слова состоят из разного количества звуков? Её-его Мне-ей Мною-тобой он-я Им-вам

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В каком из данных ниже пар, слова состоят из разного количества звуков? Её-его Мне-ей Мною-тобой он-я Им-вам

Автор: Гость