В каком из городов более благоприятные климатические условия на момент 21-22 марта? Волгоград t - +4...+10 Осадки - Мокрый снег А. Давление - низкое Тура t - -4....-9 Осадки - Снег А. Давление - высокое Я путаюсь. Как...

География

В каком из городов более благоприятные климатические условия на момент 21-22 марта? Волгоград t - +4...+10 Осадки - Мокрый снег А. Давление - низкое Тура t - -4....-9 Осадки - Снег А. Давление - высокое Я путаюсь. Как бы, мокрый снег и плюсовая температура в марте, казалось бы, не очень благоприятно, хотя-я-я... Заранее спасибо.

Автор: Гость