В каком из названных сооружений Московского Кремля проходила церемония венчания на царство московских государей в XV-XVIIвв.? 1)В Благовещенском соборе 2)В Грановитой палате 3)В Успенском соборе 4)В Архангельском соборе По...

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В каком из названных сооружений Московского Кремля проходила церемония венчания на царство московских государей в XV-XVIIвв.? 1)В Благовещенском соборе 2)В Грановитой палате 3)В Успенском соборе 4)В Архангельском соборе Порядок и время переходов крестьян от одного владельца земли к другому было впервые определенно 1)Судебником Ивана III 2)Судебником Ивана IV 3)указом Бориса Годунова 4)Соборным уложением Прочитайте отрывок из Новгородской повести и определите дату события. lt;lt;Впал князь великий Иван 3 Васильевич во гнев на Великий Новгород,начал войско свое собирать и стал посылать на новгородские земли.И взяли сначала Старую Руссу и святые церкви пожгли,и всю Старую Руссу выжгли,и пошли на Шелонь,воюя;псковичи же князю помогали и много зла новгородским землям нанесли.И новгородцы вышли навстречу им на Шелонь,а к Старой Руссе послали новгородцы рекою войско и в пешем строю бились долго и побили много москвичей;но и пешего войска новгородцев полегло много,а иные разбежались,а других москвичи схватилиgt;gt;. 1)1471 2)1480. 3)1570. 4)1572

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