В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 1) Хабаровский край 2)Красноярский край 3) Новосибирская область 4) Воронежская область

Геометрия
В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 1) Хабаровский край 2)Красноярский край 3) Новосибирская область 4) Воронежская область
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В Новосибирской облости ) потому что в Новосибирске 1407 человек
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