В каком из предложений пропущена одна (только одна!) запятая? 1)На его смуглом лице было написано восхищение. 2)Теперь мне дышалось легче в этом доме. 3)Он сжал ее тонкие пальцы своей большой сильной рукой. 4)Эти люди бы...

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В каком из предложений пропущена одна (только одна!) запятая? 1)На его смуглом лице было написано восхищение. 2)Теперь мне дышалось легче в этом доме. 3)Он сжал ее тонкие пальцы своей большой сильной рукой. 4)Эти люди были ей несимпатичны. 5)День и ночь в деловой части города стучали молоты пылали факелы превращая эти кварталы в некое подобие ада.

Автор: Гость